Claudio Moja, il viaggio continua: l’anzanese è arrivato in Slovenia.

Claudio Moja continua il viaggio intorno al mondo

Claudio Moja è il giovane anzanese che nei mesi scorsi aveva presentato il suo progetto, “The edge of the world”: un viaggio intorno al mondo, fino in Nuova Zelanda, a piedi per circa 20.000 km e trenta stati. Il giovane è partito lo scorso 15 aprile dal “Caffé degli Artisti” di Anzano del Parco per iniziare il viaggio che lo porterà per tre anni alla scoperta del mondo. E proprio oggi, lunedì, la sua impresa è entrata nel vivo: il giovane anzanese ha infatti oltrepassato il confine della Slovenia, uscendo ufficialmente dall’Italia dopo tre settimane di viaggio. Moja ha già percorso circa 450 km.

Claudio Moja, prosegue “The edge of the world”

Il passaggio oltreconfine è stato documentato dal giovane attraverso una diretta Facebook sulla sua pagina ufficiale, “Claudio Moja”, che il giovane aggiorna quotidianamente con video in diretta, foto e post a documentare i passaggi del suo viaggio. E proprio grazie alle videodirette, che su Facebook registrano quotidianamente numerosi spettatori, l’avventura di Moja è seguita passo passo anche da amici, conoscenti, concittadini e tanti curiosi. E’ possibile seguire il viaggio dell’anzanese Moja sulla sua pagina Facebook o vedere dove si trova consultando il sito https://www.claudiomoja.org.