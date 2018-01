Vigili del Fuoco al lavoro nella mattinata di oggi, 12 gennaio, in via Fermi a Lurago d’Erba. All’esterno di una delle palazzine hanno infatti preso fuoco dei cartoni accatastati in attesa della raccolta rifiuti.

Vigili del fuoco in via Fermi

In via Fermi sono giunte due squadre del distaccamento di Erba. Una volta spento il piccolo incendio è stato tuttavia necessario richiedere l’intervento di tecnici poichè le fiamme hanno parzialmente lesionato le condutture del gas. Per questione di sicurezza è quindi stato interrotto il servizio per tre famiglie, in attesa che i tecnici riparino il lieve danno recato dal rogo.