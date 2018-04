Vigili del Fuoco al lavoro questa mattina a Ponte Lambro per un incendio in via Zara.

Vigili del fuoco in palestra

Stando a quanto è stato possibile sapere pare che ad andare in fiamme sia stata la caldaia della palestra Millenium di via Zara, a Ponte Lambro. Subito sono stati allertati i soccorritori e in paese sono giunti i Vigili del fuoco di Erba e un’ambulanza del Lariosoccorso di Erba in codice giallo. Ferito, fortunatamente in maniera lieve, un uomo di 44 anni. Per lui non è stato necessario il ricovero al Pronto soccorso.

Caldaia in Fiamme, ignote le cause

Come detto le fiamme sarebbero partite dalla caldaia dell’impianto sportivo del paese, aperto alla clientela anche la domenica mattina. Ancora ignote, tuttavia, le cause dell’incendio. A far chiarezza saranno, con tutta probabilità, i Vigili del fuoco che hanno domato le fiamme.

