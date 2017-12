In occasione del solstizio d’inverno una serata in biblioteca a Inverigo. L’appuntamento è per venerdì 22 dicembre, alle 21, con l’Assessorato alla Cultura di Inverigo per la “Notte più lunga dell’anno”.

Solstizio d’inverno, serata dedicata a grandi e piccoli

Presso la Biblioteca si terrà una conferenza di Davide Lizzani, divulgatore scientifico e fondatore del gruppo Giovani Astrofili Milanesi. Lizzani è inoltre membro dal 2016 dello staff dell’associazione LOfficina del Planetario di Milano e dal 2017 è collaboratore della rivista Focus. A seguire, condizioni meteorologiche permettendo, sarà allestito un punto di osservazione del cielo notturno di fine dicembre con un telescopio e scambio degli auguri speciali, col tepore del vin brulé.