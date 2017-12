Come avevamo già anticipato, l’Art bonus quest’ano sarà destinato a favore della Biblioteca comunale. La Biblioteca è infatti un importante presidio culturale per la città e per il territorio circostante. L’Amministrazione vuole quindi accrescere il patrimonio della Biblioteca, in particolare la sezione multimediale (dvd, audiolibri per ipovedenti e dislessici) che da tre anni non viene incrementata.

Art bonus, ecco l’Iban corretto

L’art bonus è un credito pari al 65% delle donazioni in denaro effettuate. La donazione deve essere fatta tramite bonifico bancario sul c/c del Comune di Erba n. IT45P0521651270000000003004 con la causale “Art Bonus – Comune di Erba – Biblioteca comunale – codice fiscale o partita iva del donatore”. La ricevuta del bonifico va conservata ed esibita in sede di dichiarazione dei redditi.

L’obiettivo iniziale della raccolta delle donazioni è di 3.000 euro entro l’anno 2018. Tutti possono aiutare a raggiungerlo, facendo un regalo alla Biblioteca.