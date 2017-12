Come da tradizione, anche quest’anno, si è tenuta presso il Teatro Sociale di Como la festa di Natale della Bcc Brianza e Laghi.

Bcc Brianza e Laghi festeggia il Natale

Oltre 800 i presenti che hanno assistito allo spettacolo “Happy Christmas” con l’orchestra vocale a cappella Chorus Band, diretta dal maestro Mario Marelli andato in scena sul palco del teatro comasco per l’importante occasione. Prima dell’inizio dello spettacolo sono saliti sul palco il presidente Giovanni Pontiggia, il vice presidente Giuseppe Rigamonti e il direttore generale Ernesto Mauri per rivolgere un saluto ai soci e procedere al conferimento di alcuni riconoscimenti. I premi sono stati assegnati al socio Fulvio Meroni che ha festeggiato 50 anni di presenza nella compagine sociale, e agli amministratori Franco Amati e Domenico Benzoni che nel corso del 2017 hanno terminato il loro mandato.