Natale in casa Cupiello. E’ questo lo spettacolo che andrà in scena venerdì 12 gennaio al Cine Teatro della Rosa di Albavilla. L’appuntamento sarà alle 21 al costo di 10 euro per gli adulti e di 8 euro per i ragazzi sino ai 14 anni e over 65 anni (gratuito per i bambini fino ai 3 anni). La commedia è di Eduardo De Filippo.

Cine teatro della Rossa, spettacolo e film

Ecco la trama dello spettacolo teatrale. È la mattina dell’antivigilia di Natale. Luca Cupiello e sua moglie Concetta si svegliano, ma il loro risveglio è reso comicamente faticoso dalle bizze dell’uomo, che si lamenta per il freddo e per il pessimo caffè che lei gli ha preparato. Ma non solo teatro ad Albavilla. Nel week end sarà infatti proiettato Wonder, il film di Stephen Chbosky con Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson, Mandy Patinkin, Ali Liebert, Daveed Diggs. Appuntamento sabato 13 gennaio alle 21; domenica 14 alle 17:30 e 20:30 e lunedì 15 gennaio alle 21. Ingresso: intero 5 euro e ridotto (ragazzi fino 14 anni) 4 euro.