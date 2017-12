Appuntamento da non perdere al cineteatro Excelsior di Erba: mercoledì 27 dicembre, alle 21, arriveranno i The South Carolina Mass Choir.

Excelsior Erba arrivano i The South Carolina

Il celebre gruppo americano si esibirà in un concerto gospel portando sul palco 13 elementi con ritmica (batteria, basso, chitarra e due tastiere). L’evento – organizzato da «Idea in Più» con il patrocinio del Comune di Erba – si rivolge non solo agli appassionati ma a tutta la gente comune (famiglie e giovani) per le incredibili qualità canore che il gruppo riesce a riversare sul palco.

La loro storia

I South Carolina sono una prestigiosa corale gospel proveniente dallo stato della Carolina del Sud, fondata e diretta da Michael Brown sul finire degli Anni Novanta. Il primo obiettivo è stato sempre dare spazio ai molti giovani appassionati di gospel che cercano un’occasione per esprimere il proprio talento ed anche una possibile carriera nel mondo della musica Gospel, Soul e R&B. I South Carolina si sono estesi velocemente fino a contare 45 membri e a diventare una delle formazioni giovanili più interessanti ed acclamate di gospel contemporaneo della regione. Sotto la sapiente guida di Michael Brown, è iniziata così un’attività di studio e di approfondimento della cultura gospel e spirituals dalle origini ai giorni nostri. Questo lavoro ha portato la corale a interpretare non solo le forme moderne del gospel ma anche quelle più tradizionali conosciute e cantate dai loro avi. La particolarità di questa corale consiste nel saper mischiare ritmi moderni a quelli tradizionali, raggiungendo un equilibrio musicale di grande spessore artistico. Nella loro musica si possono trovare canti tradizionali rivisitati con gusto e creatività in linea con le nuove tendenze contemporanee.

Celebri anche in tv

Nel dicembre del 2015, una parte della corale dei South Carolina ha partecipato al “Concerto Gospel di Natale” all’Auditorium della Conciliazione di Roma, trasmesso da Canale 5. A questo straordinario evento hanno partecipato anche grandi artisti internazionali fra cui Anastacia, Lola Ponce, Angélique Kidjo, Hevia, Riccardo Cocciante, Gigi D’Alessio e altri importanti artisti italiani.

Informazioni

Le prevendite sono già iniziate ma è ancora possibile acquistare i biglietti direttamente online sul sito www.ideainpiu.it (senza costi di prevendita). Per informazioni: 333.9363281.