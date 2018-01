Incontro in biblioteca a Erba per la Giornata della Memoria.

Appuntamento in via Joriati

In occasione della Giornata della Memoria, la Biblioteca comunale di Erba (con il patrocinio del Comune) organizza un evento per non dimenticare dedicato al maggior testimone della Shoah. L’appuntamento è fissato per sabato 27 gennaio alle 16 in sala mostre.

Ospite il professor Porro

Ci sarà il professor Mario Porro, docente presso il liceo “Enrico Fermi” di Cantù. Al suo fianco partecipano i professori Gilberto Bolliger Zambetti del liceo “Galilei” di Erba e Roberto Peverelli, dirigente scolastico del liceo “Carcano” di Como. L’ingresso, in via Joriati 6, è libero.