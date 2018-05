A Mariano Comense arriva per un concerto il sestetto di ottoni sudtirolese Bozen Brass.

Bozen Brass a Villa Sormani

La città di Mariano Comense, domenica 3 giugno alle 18, ospita nella meravigliosa cornice di Villa Sormani il sestetto di ottoni del Trentino Alto Adige. Il gruppo arriva in Brianza per far conoscere la propria originale musica. Il concerto, dal titolo “Sendepause”, ovvero “Intervallo”, spazierà dai tradizionali brani di musica classica ai brani firmati dal celebre cantante Michael Bublè.

Il gruppo, estremamente consolidato, è formato da Norbert Fink al corno, Martin Psaier al trombone, Robert Neumair alla tromba, Manuel Goller alla tromba, Toni Pichler alla tuba e Anton Ludwig Wilhalm alla tromba.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU

Foto: pagina Facebook Bozen Brass