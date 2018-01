Erba, “La Libreria di via Volta” organizza numerose attività.

Programma dell’iniziativa

Sabato 13 gennaio dalle 10 alle 11.15 “La libreria di via Volta” organizza il laboratorio “Sono io il Lupo!”

Pensato per bambini dai 20 ai 36 mesi il laboratorio si ispira ai libri: “Sono io il più forte” e “Sono io il più bello” entrambi editi da Babalibri. Al laboratorio interverrà anche Elisa dell’Associazione Colapesce.

Per partecipare è necessario prenotarsi.

Appuntamenti futuri

Nelle prossime settimane ci saranno numerosi altri appuntamenti presso la libreria, di seguito l’elenco:

Venerdì 19 gennaio alle 21 appunti di storia: “Riunificazione della Germania e crollo dell’URSS” a cura del professor Renato Salvalaggio.

Ingresso libero.

Sabato 20 gennaio:

Dalle ore 10 alle ore 12 “Cubicastoria”, laboratorio creativo per bambini dai 6 ai 10 anni in cui i partecipanti lavoreranno su cubi di legno con stampa e disegno.

Il laboratorio è a cura di Atelier Babel e la partecipazione è vincolata alla prenotazione.

Alle ore 18 incontro del gruppo di lettura adulti con discussione del libro “Avventure dello stampatore Zollinger” di Pablo d’Ors, edizioni Quodlibet.

Ingresso libero.

Sabato 27 gennaio:

Dalle ore 10 alle 11.15 “favole a testa in giù”, laboratorio per bambini dai 3 ai 5 anni con Elisa dell’ Associazione Colapesce.

Prenotarsi per partecipare.

Dalle 14.30 in biblioteca imbookati – gruppo lettura per ragazzi delle medie, testo in lettura “L’uomo del treno” di Fabrizio Altieri – Piemme.

Ingresso libero.

Sabato 27 gennaio e sabato 10 febbraio dalle 14.30 alle 16.30 il ciclo “Reinventare libri”ciclo di due incontri a cura di Studio Arte Crippa.

Cancellando in modo creativo pagine di vecchi libri si ottengono effetti poetici che ispirano immagini ad acquarello. Saranno utilizzate pagine di vecchi libri destinati al macero che in questo modo ritrovano valore.

Su prenotazione.