A Lariofiere arriva Commercianti per 1 giorno

Domenica 22 aprile a Lariofiere, a Erba, partirà “Commercianti per 1 giorno”, storica manifestazione nata nel 1995 da una geniale idea del “creativo” Achille Mizzi, recentemente scomparso.

Commercianti per 1 giorno non è solo un mercatino dell’usato dove si ha l’occasione di trovare “quella cosa” che si andava cercando da tempo ma che non si trovava mai. E’ più una festa, un raduno di gente in vena di fare scambi di oggetti, di cose del “bel tempo che fu”. Si può trovare veramente di tutto. La filosofia di chi partecipa a Commercianti per 1 giorno è quella del riciclo e del riuso, quello che non serve più ad una persona può servire ed essere utilizzato da un’altra.

Oltre 300 espositori presenti

Sono presenti più di 300 espositori (privati) che espongono i loro oggetti che fino a questo momento giacevano accatastati in una soffitta, o in fondo ad una cantina. Continua anche la formula dell’asta al rialzo, per chi non ha tempo o non ha abbastanza oggetti da portare al mercatino. “Chi offre di più“ offre l’opportunità di venderli al miglior offerente. Sarà possibile partecipare a “Commercianti per 1 giorno” dalle 9 alle 19.