Le grandi battaglie della storia: un ciclo di incontri organizzato dalle biblioteche di Merone e Lurago e dall‘Associazione Amici della Biblioteca di Merone.

La rassegna

La rassegna,”Le grandi battaglie della storia” è un ciclo di incontri, organizzato dalle biblioteche di Merone e di Lurago d’Erba in collaborazione con l’Associazione Amici della Biblioteca di Merone. Verranno trattate alcune tra le più importanti battaglie del passato che hanno creato la realtà attuale. Assieme a relatori di livello, tutti ricercatori o studiosi di provenienza accademica, affronteremo con taglio divulgativo ogni argomento proposto. Per assistere non serve, infattim una particolare conoscenza pregressa, ma solo la curiosità e la sete di conoscenza.

Incontri a cadenza mensile: da Zama a Caporetto

L’appuntamento con la storia è fissato nelle due biblioteche che si alterneranno nell’ospitare le serate. Si inizia a Merone il 25 gennaio alle 21.

Annibale contro Scipione, Cartagine contro Roma: Zama 202 a.C. La battaglia che più ha deciso le sorti del Mediterraneo antico e che ha anche rivoluzionato il modo di condurre una guerra e combattere battaglie campali sarà oggetto della relazione del dott. Davide Redaelli dell’Università degli studi di Trieste. Lo studioso è un collaboratore dell’Università degli Studi di Milano ed è esperto di storia militare romana. Studia infatti il rapporto che intercorre tra l’esercito romano e gli abitanti delle città dell’Impero, con particole attenzione ai risvolti economici derivanti.

Le grandi battaglie della storia: il calendario completo

Giovedì 25 gennaio, ore 21 presso la biblioteca di Merone

Orbem terrarum victoriae praemium fore. La battaglia di Zama (202 a.C.)

Relatore dott. Davide Redaelli, Università degli Studi di Trieste

Giovedì 15 febbraio, ore 21 presso la biblioteca di Lurago d’Erba

Dalla Linguadoca alla Lombardia. Le crociate contro gli eretici (XIII-XIV sec.)

Relatore dott. Alessandro Sala, Università degli Studi di Milano

Giovedì 15 marzo, ore 21 presso la biblioteca di Merone

Tra sconfitta e vittoria: la guerra per la successione al trono di Napoli e la Lega Italica. Le battaglie di Sarno (1460) e Troia (1462)

Relatore dott. Federico Piseri, Università degli Studi di Pavia

Giovedì 12 aprile, ore 21 presso la biblioteca di Lurago d’Erba

La battaglia dei tre imperi. Lepanto (1571)

Relatore dott. Mattia Casiraghi, Università degli Studi di Milano

Giovedì 17 maggio, ore 21 presso la biblioteca di Merone

24 ottobre 1917: Caporetto e i suoi profughi

Relatore prof. Alessandro Ghezzi, I.S.S. Alessandro Greppi