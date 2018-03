Da sabato 24 marzo saranno di nuovo visitabili le Terme di Como Romana.

Terme di Como Romana: riapertura con sorpresa

I Volontari Touring per il Patrimonio Culturale da sabato 24 marzo riaprono le Terme di Como romana in viale Lecco a Como. Per l’occasione verrà presentato un video dell’ipotetica ricostruzione 3D delle terme realizzato dagli studenti dell’Istituto “Paolo Carcano” con il supporto della Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia.

I Volontari accolgono i visitatori nel sito, in maniera continuativa e sistematica, il martedì e il giovedì dalle 10 alle 14 e il sabato dalle 10 alle 18, permettendo loro di ammirare il grande complesso di età romana. Quest’ultimo venne alla luce nella sua porzione meridionale negli anni Settanta, in occasione di lavori non controllati per un parcheggio sotterraneo.

Forti del successo del lavoro di questi anni, i Volontari riaprono il sito che dal 2014 ha accolto quasi 16mila visitatori. Nella stagione turistica si avrà quindi la possibilità di scoprire un altro patrimonio della città.

Foto: Riccardo Ortelli/Wikimedia Commons