Due appuntamenti di filosofia questa settimana in Libreria Torriani a Canzo in via Brusa, sempre a ingresso libero e gratuito.

Giovedì 11 gennaio alle 21 gruppo di lettura “I grandi classici della filosofia” con i prof. Gianfranco Giudice e Filippo Casati. Si parlerà de “L’essenza della religione” di Ludwig Feuerbach. Sabato 13 gennaio alle 18 Stefano Binda presenterà il suo libro “Cabotaggi. Orizzonti e itinerari filosofici” (Edizioni Stilnovo) e dialoga con Giorgio Tettamanti, Giovanni Sallusti, Alberto Galimberti e Luigi Torriani.