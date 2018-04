La passione per il pallone incontra la ristorazione: arte culinaria del cibo e del buon bere unite alla ricerca di materie prime di eccellenza, incontrano e si mescolano alla passione per il calcio. Dopo la delusione Mondiale, il ristorante di Malgrate (Lecco) rivive il confronto tra Svezia e Italia in cucina.

La rivincita tra Svezia e Italia

“Il ristorante l’altro Griso!” presenta due serate: cene ad eliminazione diretta tra le principali cucine europee, vere e proprie sfide di gusto. Si comincia, come d’obbligo, dalla rivincita con la Svezia e poi sarà il turno di Italia ‐ Francia. Il giudizio finale agli ospiti della serata che voteranno ogni portata servita al tavolo. Chi vincerà? Il calcio ricopre un ruolo principale nel nostro Paese attraendo moltissimi tifosi e appassionati e per superare la delusione di essere fuori dai mondiali, “il ristorante l’altro Griso!” vuole consolare gli animi con una cena conviviale sfidando ‐ questa volta ‐ a tavola i nostri avversari e prenderci una piccola rivincita a suon di prodotti tradizionali.

Tutti gli appuntamenti

Fischio di inizio 12 aprile ore 20. Tonno rosso e salmone selvaggio si sfideranno in tutte le salse. Seconda partita il 14 giugno contro la Francia per l’eterna disputa sui formaggi. Ben 22 formaggi in campo si contenderanno il titolo. “Le partite saranno guidate da esperti gourmet, veri e propri allenatori del gusto” ‐ dichiara Luca Delle Donne ideatore delle serate, – contro la Svezia, pur conoscendo le grandi qualità del nostro tonno, non abbiamo la presunzione di portare a casa una vittoria. Siamo consapevoli che il salmone selvaggio riserva delle sorprese unito a particolari abbinamenti della cucina svedese.” Il Tonno rosso e il salmone selvaggio si sfideranno nelle loro migliori interpretazioni, dal crudo al cotto. In questo modo si potranno confrontare i piatti sotto molteplici aspetti: vista, gusto, olfatto. Sarà uno scontro… all’ultima pinna!”.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU