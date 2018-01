Susy Zappa presenta il suo nuovo libro in biblioteca a Erba.

Il nuovo libro

Il nuovo libro si intitola “Fari di Bretagna – Storie di uomini e di mare”. Anche nel precedente lavoro la scrittrice erbese aveva ambientato il suo racconto in Francia.

L’appuntamento

L’appuntamento è fissato in biblioteca comunale a Erba, sabato 10 febbraio, a partire dalle 16. L’autrice illustrerà il volume dialogando con Rosanna Pirovano. L’ingresso all’interno della Sala Mostre, in via Joriati 6, è gratuito.