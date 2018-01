Lariofiere ospita la quarta edizione di The Market – Vintage & Fashion Market, nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 gennaio, l’iniziativa che riunisce gli appassionati delle atmosfere retrò.

The market, appuntamento sabato e domenica

Nella due giorni Vintage ci saranno quindi oggetti da collezione e curiosità. Un’esplosione di colori e di fascino retrò in cui troverà spazio anche la tradizione Hand Made con capi d’abbigliamento, accessori, bijoux e arredi tutti originali e con il grande valore del ͞fatto a mano. Per animare l’atmosfera e tornare indietro nel tempo la vasta area di Second Change che ospiterà auto e moto d’occasione affiancata nel corpo centrale da un Art Forum dedicato a quadri ed istallazioni artistiche espressione del Contemporary Art&Design. Nello stesso palcoscenico troverà il suo ruolo anche il Riuso, Riciclo e Riparo dove il vecchio si trasforma in irripetibile ed unico.

Gli orari di apertura e il costo

Orari di apertura: sabato 20 gennaio 2017 dalle 14,30 alle 23 e domenica 22 gennaio dalle 10 alle 19. Ingresso al costo di 5 euro e gratuito fino a 12 anni. Per informazioni contattare il 3398268135 o consultare il sito www.vintagefashionmarket.com