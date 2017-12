A metà dell’anno scolastico è arrivato il rincaro della mensa scolastica della primaria di via Battisti a Erba. Insorgono i genitori.

Rincaro mensa scolastica: “Pessima qualità del cibo”

Un rincaro dei buoni pasto della mensa (di 5 centesimi) che non è piaciuto a diversi genitori erbesi. Soprattutto perché lamentano la pessima qualità del cibo nella scuola.

“Pasta bianca in un mare di olio, gnocchi in un brodo rosso liquido. Spesso i cibi sono freddi. Inoltre carne sempre di maiale se non per un pollo una volta al mese” ha segnalato una mamma, indispettita da questa situazione.

