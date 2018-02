Qualche info su di noi

Con 67 testate cartacee locali, 25 quotidiani online e una web agency interna, siamo il principale player italiano nel settore dell’editoria locale off e online. Contiamo su una rete commerciale composta da 130 agenti, sparsi tra Val d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana e Veneto. Per il 2018 espanderemo ulteriormente il nostro modello, aprendo nuove testate online e cartacee, integrando nuovi servizi ai clienti e potenziando l’offerta informativa e commerciale.

Como e provincia: ecco chi cerchiamo

Siamo alla ricerca di agenti commerciali donne e uomini, over 25, Junior e Senior, che vivono nelle zone della provincia di Como. Cerchiamo persone serie, motivate, anche senza esperienza, purché animate dal desiderio di far parte di un progetto unico e innovativo. Superata la selezione valutativa, sarà proposto un percorso formativo volto a far maturare le necessarie competenze in materia commerciale sui prodotti off/online.

Cosa offriamo

Proponiamo un trattamento economico vantaggioso, prodotti moderni e all’avanguardia, supportati da specialist di esperienza, oltre che da corsi di training in grado di fornire sempre una panoramica aggiornata sulle principali evoluzioni che caratterizzano il mondo online e i principali strumenti di comunicazione e di marketing.

Se cerchi un ambiente di lavoro positivo e dinamico invia la tua candidatura alla mail curriculum@netweek.it indicando nell’oggetto AGENTICOMO2018