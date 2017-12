Diploma in 4 anni: anche tre istituti superiori comaschi coinvolti nella sperimentazione del Ministero dell’Istruzione.

Diploma in 4 anni: ecco quali sono

Tre scuole su venti selezionate in Regione Lombardia (delle cento in tutta Italia) per la sperimentazione sono comasche. Si tratta del liceo scientifico Paolo Giovio, dell’Isis Paolo Carcano da tutti conosciuto come “Setificio” e dell’Istituto Paritario Collegio Gallio. La sperimentazione avverrà all’indirizzo scientifico per il Giovio e il Gallio e in chimica materiali e biotecnologie al Setificio.

Esattamente come per tutti gli altri corsi, gli studenti attualmente in terza media potranno decidere se iscrivervisi a partire da gennaio 2018. Per chi fosse interessato non mancheranno nelle prossime settimane le presentazioni. Il Setificio ad esempio presenterà il programma di questo corso a genitori e studenti interessati mercoledì 10 dalle 20.30 alle 22.00 e sabato 13 gennaio dalle 14.30 alle 16.00.Il Collegio Gallio presenterà invece la propria offerta formativa il giorno 13 gennaio alle ore 15 presso l’Aula P. Pigato. Anche l’open day del Giovio è infine in programma per sabato 13 Gennaio dalle 14.30 alle 17.30.