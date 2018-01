Aprono le iscrizioni al corso O.S.S. 2018.

Il corso

Aperte le iscrizioni per il corso O.S.S. organizzato dalla Società Cooperativa Sociale Istituto San Vincenzo, Ente Formativo Accreditato da Regione Lombardia. Da oggi, martedì 16 gennaio, è infatti possibile iscriversi al corso formativo afferente all’anno scolastico 2018 che formerà i nuovi Operatori Socio Sanitari. Le lezioni saranno tenute dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20 ad Albese, nella sede dell’istituto, in via Roma 59.

Requisiti per la professione

Forti di un’esperienza pluriennale i responsabili del corso sottolineano come per essere dei buoni O.S.S. sia necessaria: “Particolare serietà, impegno, interesse e disponibilità verso coloro che si trovano in una situazione di svantaggio”.

Proposta formativa e inserimento in ambito lavorativo

L’Istituto San Vincenzo garantisce che il personale docente del corso trasmetterà nozioni didattiche e strumenti di intervento specifici. La scuola si impegna anche a sostenere e a promuovere lo sviluppo formativo dei corsisti prestando una determinata attenzione ai punti di forza e alle predisposizioni di ciascuno. L’Istituto San Vincenzo assicura anche che il personale formato sarà: “seguito anche nella prima fase di ricerca e inserimento in ambito lavorativo”.

Ulteriori Informazioni

Chi fosse interessato e volesse iscriversi, oppure per ricevere informazioni più dettagliate contattare l’Istituto San Vincenzo ai seguenti recapiti: tel 031.645742, e-mail asaoss@scuolasanvincenzo.it, sito: www.scuolasanvincenzo.it.