Regione Lombardia: scuola canturina in visita al Pirellone.

Visita didattica oggi

Esperienza istituzionale oggi per 45 alunni della scuola media “F. Turati” di Cantù, ospiti a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia, per una visita didattica. Le ragazze e i ragazzi, accompagnati da sei docenti, sono stati ricevuti in Aula consiliare, dove hanno preso posto tra i banchi dei consiglieri regionali e dove sono stati loro illustrati i compiti e il funzionamento dell’Assemblea legislativa, con particolare attenzione ai passaggi relativi alla stesura e l’approvazione delle leggi.

Come funziona la macchina istituzionale

Sono state inoltre presentate le mansioni delle Authorities del Consiglio: Difensore regionale, Garante infanzia e Corecom Lombardia. Le ragazze e i ragazzi hanno poi potuto sperimentare le modalità di voto elettronico in dotazione all’Aula, eleggendo a Presidente del Consiglio regionale uno dei compagni. L’incontro è poi proseguito con la discussione e l’approvazione di alcune loro proposte.

Visitato il “Piano della memoria”

Quindi una visita al 26esimo piano di Palazzo Pirelli, “Piano della memoria” dedicato ad Anna Maria Rapetti e ad Alessandra Santonocito, le due donne morte nell’incidente aereo del 2002. Da lì i giovani ospiti, nonostante la giornata nuvolosa, hanno potuto spaziare con lo sguardo sulla città e conoscere la storia e il significato architettonico e culturale del grattacielo di Giò Ponti, sede dell’Assemblea legislativa della Lombardia.