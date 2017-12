I saldi invernali 2018 sono alle porte. Manca soltanto qualche giorno.

Da venerdì via ai saldi invernali 2018

Con l’anno nuovo arriva un appuntamento segnato da sempre in rosso sui calendari degli amanti dello shopping. E’ tempo di saldi. I primi a partire saranno in Basilicata, dove gli sconti saranno avviati già dal 2 gennaio. Per quel che riguarda la Lombardia, invece, la data clou è quella di venerdì 5, insieme alla maggior parte delle altre Regioni italiane. Ultimi in tutta Italia saranno i siciliani, che potranno fare i loro acquisti scontati dall’Epifania.

Sconti anche in rete

Sul modello del Black friday di novembre, anche molti siti on line hanno deciso di avviare campagne scontistiche per i primi mesi dell’anno. E non è difficile trovare qualche ottimo affare a buon mercato.

I consigli della Guardia di Finanza

Saldi a volte fa rima con fregature. Per questo motivo anche la Guardia di Finanza ha deciso di redigere un vademecum a vantaggio dei consumatori (LEGGI QUI). Tra le indicazioni più importanti il fatto che il prezzo originale e quello scontato devono essere sempre indicati in modo chiaro. Inoltre la merce scontata deve essere tenuta separata dagli altri articoli in vendita, in modo da risultare riconoscibile.