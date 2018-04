Martedì nelle scuole di Erba incontro sulla nutrizione e lo sport.

Cab nelle scuole

Oltre 300 studenti tra i 10 e i 13 anni sono stati coinvolti nel progetto voluto dalla Pallavolo Libertas Cantù con il contributo della struttura erbese, dal titolo «L’amore per il grande Volley». Il progetto integrato voluto dalla società canturina con il contributo di Cab, arriva nelle scuole medie di Erba e Cantù per educare i nostri ragazzi allo sport e alla sana alimentazione, punti chiave per il benessere di ciascuno di noi.

Fondamentale la presenza della la dottoressa Manuela Colzani.

Non solo, martedì nell’aula magna delle scuole media di Erba e Albese, l’alimentazione è stato il tema protagonista di un incontro con ragazzi e famiglie.

La specialista ha indagato con l’ausilio di slide esplicative il tema della nutrizione nel periodo adolescenziale, evidenziando tutte le possibili criticità.

Corretta alimentazione al centro

«Abbiamo ideato questo progetto con le scuole per sensibilizzare i ragazzi riguardo allo sport e alla corretta alimentazione – afferma la dottoressa Colzani -. L’accoglienza in aula è stata molto positiva, sono state fatte molte domande, in particolare su come organizzare pasti e spuntini prima di una competizione agonistica. La facilità di accesso a internet e l’abuso della televisione diffondono messaggi che confondono le idee in materia di nutrizione, soprattutto ai più giovani».

Proprio per questo un centro polidiagnostico e multidisciplinare come il Cab di Erba, specializzato nella cura dei problemi alimentari e della nutrizione sportiva, sviluppa queste occasioni sul territorio in grado di diffondere conoscenza e consapevolezza della prevenzione con la popolazione.