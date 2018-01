Tirocinio in azienda per 17 giovani lecchesi. Il tirocinio prevede l’inserimento dei giovani per 6 mesi in aziende, cooperative o esercizi commerciali del territorio.

Il tirocinio promuove la formazione professionale dei giovani ed il loro inserimento nel mondo del lavoro, offrendo la possibilità di mettersi concretamente alla prova. I luoghi dove realizzare lo stage verranno individuati dal progetto Living Land solo a seguito della selezione dei 17 ragazzi, a partire dalle loro aspirazioni e interessi.

Tirocinio in azienda, ecco come partecipare

Per i partecipanti è prevista un’indennità mensile pari a 400 euro e i requisiti per partecipare al bando sono i seguenti.

La residenza nei comuni dell’Ambito Distrettuale di Lecco, ovvero Comuni di Annone di Brianza, Bosisio Parini, Bulciago, Calolziocorte, Carenno, Castello di Brianza, Cesana Brianza, Civate, Colle Brianza, Costa Masnaga, Dolzago, Ello, Erve, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Lecco, Malgrate, Molteno, Monte Marenzo, Nibionno, Oggiono, Olginate, Oliveto Lario, Pescate, Rogeno, Sirone, Suello, Torre de’ Busi,Valgreghentino, Valmadrera, Vercurago. Non solo. I giovani dovranno avere un’età compresa tra i 17 e i 26 anni ed essere disoccupati o inoccupati.

Se stranieri, è necessario essere titolari di permesso di soggiorno di lunga durata e avere una buona

conoscenza della lingua italiana. Non deve inoltre essere in corso la frequenza a percorsi formativi di qualifica, superiori, universitari (è invece ammessa la frequenza a scuole superiori serali).

Cosa occorre per candidarsi

E’ necessario consegnare i seguenti documenti: Copia Documento di Identità, Copia del Codice Fiscale, Copia del Permesso di soggiorno (se presente), Curriculum vitae.

Il termine per la presentazione della domanda è mercoledì 31 gennaio 2018 via mail a: e.cortesi@consorzioconsolida.it. E’ possibile inoltre la consegna a mano presso il Consorzio Consolida Via Belvedere, 19 a Lecco.

Per ulteriori informazioni è possibile invece chiamare il Consorzio Consolida (Cortesi Eleonora) allo 0341 286419; 335 7502021 e-mail: e.cortesi@consorzioconsolida.it

Il bando completo è reperibile sul sito dei Comuni dell’Ambito Distrettuale di Lecco e sul sito www.livingland.it.