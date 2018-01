L’annuncio ufficiale è arrivato questa mattina: a Erba nasce il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia rappresentato da Claudio Ghislanzoni e Luisella Ciceri.

L’annuncio

La comunicazione ufficiale è arrivata dalla segreteria del partito. Nel comunicato spedito dal coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Marco Mainardi, si legge che il gruppo in Consiglio comunale a Erba “sarà formato da Claudio Ghislanzoni (capogruppo) e Luisella Ciceri e intende portare avanti in città e in Consiglio comunale le istanze individuate come prioritarie dagli erbesi già nel corso della campagna a sostegno della candidatura a sindaco di Ghislanzoni, inserite ovviamente nel programma di governo di Fratelli d’Italia per il paese”.

“Prima gli erbesi”

“Prima gli erbesi rimane la nostra parola d’ordine – continua Mainardi – così come prima tutti i “patrioti” che credono nel nostro territorio, nel nostro paese e nelle loro immense potenzialità. Rallegrandoci per la costante crescita e adesione di personalità rilevanti del territorio che sta caratterizzando l’azione di Fratelli d’Italia nella provincia di Como – conclude il coordinatore – facciamo a Claudio e Luisella i nostri migliori auguri di buon lavoro”:

Il commento di Ghislanzoni

Claudio Ghislanzoni ha commentato la notizia su Facebook con un post pubblicato sul gruppo “Erba Città Aperta”: “Questa mattina Luisella Ciceri ed io abbiamo costituito il nuovo gruppo consigliare di Fratelli d’Italia nel Consiglio comunale di Erba. Con questa iniziativa il nostro progetto amministrativo per la città, condiviso tra tutte le liste che mi hanno sostenuto nell’ultima campagna elettorale che per un soffio non ha raggiunto l’obiettivo perseguitato, si apre a collaborazioni che ci consentiranno di proseguire insieme con nuovo slancio il nostro mandato e dare seguito a sempre più concrete iniziative a vantaggio della città”.