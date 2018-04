Regione Lombardia: la provincia di Como ha il presidente del Consiglio.

In Regione Lombardia Alessandro Fermi Presidente del Consiglio

“Un onore per la provincia di Como”. In un editoriale scritto per il Giornale di Cantù, il Giornale di Erba e il Giornale di Olgiate, il neo presidente del Consiglio regionale lombardo, Alessandro Fermi, spiega perché essere stato eletto presidente è e deve essere un onore per tutta la provincia di Como. “Siamo un popolo ricco di storia, con grandi capacità innovative e di lavoro e di questo dobbiamo andarne fieri”, scrive l’ex sindaco di Albavilla.

Grande attenzione al territorio

Il comasco assicura anche un occhio di riguardo per la sua terra di origine: “Per Como e la sua provincia, la mia elezione rappresenta un’occasione anche per portare all’attenzione dell’azione regionale quelli che sono i problemi del territorio”.

