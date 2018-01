Como 2000 il 15° turno di B femminile.

Como 2000 il team lariano ha battuto a Erba l’Oristano per 3-1

Il Como 2000 ha calato il poker nel campionato di serie B femminile. Il team diretto da mr Gerosa si è confermato in grande salute battendo al Lambrone di Erba anche l’Atletico Oristano per 3-1. Dopo una prima fase di studio la partita si è sbloccata al 18′ grazie alla splendida rete di Mammoliti su lancio di Badiali. Le lariane poi hanno continuato ad assediare la porta sarda sfiorando a più riprese il raddoppio ma senza riuscire a cambiare il risultato che al riposo è rimasto ancorato sull’1-1. Nel secondo tempo la superiorità comasca si è concretizzata con la doppietta di Catelli tra il 31′ e il 33′ a cui è seguito sul finale il goal della bandiera di Monella. Per l’FCF Como 2000 quindi si tratta della quarta vittoria di fila che lo rilancia in classifica. Le azzurre torneranno in campo domenica 4 febbraio (ore 14.30 ) a Gallarate ospiti delle Azalee.

Il tabellino di FCF COMO 2000-ORISTANO 3-1

Marcatrici: 18′ p.t. Mammoliti (Co), 31′ e 33′ s.t. Catelli (Co), 42′ s.t. Monella (Or)

FCF COMO 2000: Pini, Nascamani, Maschio (42° Confalonieri), Stefanazzi, Cascarano, Viganò (35° Roventi), Morosi (40° Scarpelli) , Badiali, Crapanzano (23° s.t. Catelli), Mammoliti, Galletti. All. Gerosa

ORISTANO: Bettineschi, Zucca (27° p.t.Meloni), Longobardo, Tola, Mattana, Esposito, Minella, Basile, Saba (16°s.t. Abbate), Scairato, Podda. All. Poddi

Arbitro: Gauzolino do Torino

I risultati del 15° turno

FCF Como-Atletico Oristano 3-1, Caprera-Azalee 0-7, FiammaMonza-Real Meda 1-1, Orobica Bergamo-Inter 2-0, Padova-Marcon 0-1, Sassari Torres-Riozzese 3-1, Riposa Milan Ladies.

Classifica Girone B

Orobica Bergamo 34; Inter 31; Milan Ladies 28; Real Meda 25; FiammaMonza, Azalee 23; Marcon 19; Como 17; Riozzese 16; Sassari Torres, Padova 15; Atletico Oristano 7; Caprera 0.

Prossimo turno il 16°

Domenica 4 febbraio: Atletico Oristano-Sassari Torres, Azalee-Como 2000, Inter-Padova, Milan Ladies-Orobica Bergamo, Meda-Caprera, Marcon-FiammaMonza. Riposa: Riozzese.