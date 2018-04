Como 2000 il punto dopo il 23° turno B donne.

Como 2000 brutto stop per il team lariano battuto in casa per 0-3

Seconda sconfitta di fila per il Como 2000 nel campionato di serie B femminile. La squadra diretta da mr Giuseppe Gerosa infatti nel weekend è stata battuta a domicilio dal FiammaMonza che si è imposto con un secco 3-0. Il 23° turno stagionale offriva l’occasione del sorpasso in classifica al Como 2000 che invee al Lambrone di Erba ha resistito solo un tempo chiuso sullo 0-0. Poi nella ripresa si sono scatenate le ospiti che nonostante le prodezze del portiere azzurro Eleonora Pini (che ha parato anche un rigore) sono state brave a sbloccare subito il risultato con Calovvini che non ha fallito il secondo penalty accordato dall’arbitro. Le comasche hanno provato a reagire ma sono state trafitte dalla mortale doppietta segnata dalla bomber del campionato Cambiaghi che ha senato prima al 14′ e quindi al 23′ chiudendo la gara. La Como 2000 tornerà in campo domenica prossima ospite del fanalino di cosa Caprera per tornare ad assaporare il gusto della vittoria

Il tabellino Como 2000-Fiammamonza 0-3

FCF COMO 2000: Pini, Sessa, Nascamani, Maschio, Cascarano, Viganò, Brazzarola, Badiali, Scarpelli, Talarico, Crapanzano (29° s.t. Roventi), Mammoliti. A Disposizione. Baldo, Maschio, Presutti, Franchetto. All. Gerosa.

FIAMMAMONZA: Groni, Redolfi (29° s.t. Dadati), Callovini, nuzzo, Belloni, Rossini, Cambiaghi (33° s.t. Baratti), Locatelli, Brambilla (43° s.t. Galbusera), Agosta, Gaburro. All. Cantalupo

Arbitro: Arnone di Empoli.

I risultati del 23° turno girone B

Torres -Padova 3-0, Oristano-Milan Ladies 1-6, Azalee-Inter 0-6, Como-Monza 0-3, Real Meda-Marcon 1-0, Riozzese-Orobica Bergamo 0-4. Riposa Caprera.

Classifica girone B

Orobica Bergamo 52; Inter 50; Milan Ladies 47; Real Meda 44; Marcon 43; Azalee 31; Fiammamonza 30; Como 26; Torres, Padova 24; Riozzese 23; Atletico Oristano 7; Caprera 0.

Programma del 24° turno penultimo girone B

Domenica 29 aprile ore 14.30 Caprera-Como; Monza-Torres, Inter-Real Meda, Milan-Azalee,Orobica Bergamo-Oristano, Padova-Riozzese. Riposa Marcon.

