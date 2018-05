Como 2000 chiuso il campionato Giovanissime.

Como 2000 il tecnico Carlo Mascherpa rinnova per la prossima stagione

E’ calato il sipario sulla stagione regolare della squadra Giovanissime del Como 2000. Il team azzurro ha concluso in bellezza con un prestigioso quarto posto ai piedi del podio grazie all’ultimo pareggio esterno ottenuto domenica scorsa sul campo del FiammaMonza per 1-1. In precedenza il 25 aprile la squadra lariana aveva giocato il recupero contro l’Atalanta, seconda forza del torneo perdendo a Zingonia per 2-1. Una sconfitta onorevole al termine di una bella gara giocata sotto gli occhi divertiti di alcuni campioni dell’Atalanta tra cui anche il mitico Papu Gòmez, che poi si è concesso ai rituali selfie e foto con le atlete comasche.

Le ultime due gare

Atalanta – FCF Como 2000 2-1

Fiammonza – FCF Como 2000 1-1

Risultati ultimo turno Giovanissime Lombardia

Atalanta-Dreamers 12-0, Tabiago-3 Team 6-1, FiammaMonza-Como 1-1, Real Meda-Brescia 0-3. Hanno riposato: Inter e Milan.

Classifica Finale

Inter 54; Atalanta 45; Brescia 41; Como 31; Milan 29; Tabiago 28; Real Meda 16; FiammaMonza 13; 3 Team 7; Dreamers -1.

Rinnova il tecnico Carlo Mascherpa

Intanto altre buone nuove per la squadra Giovanissime arrivano dal club. Questo il comunicato ufficiale dell’FCF Como 2000:

“La Presidenza ed il direttore generale sono lieti ed onorati di comunicare il proseguo in bianco azzurro del tecnico Carlo Mascherpa anche per la prossima stagione. Con la sua umiltà e professionalità ora sta conducendo le giovanissime regionali 2003/04. A fine agosto,ricevuto l’incarico, e’riuscito ad amalgamare questo gruppo risicato anche numericamente infondendogli una gran voglia di far bene,giocare un buon calcio divertendosi. La crescita e’ stata notevole e le ragazze con le sue direttive minuziose, curate in tutti i particolari in campo si impongono con gran voglia di fare. Varie ragazze sono state chiamate dal centro federale di san fermo della battaglia ed altre stanno partecipando alle selezioni della rappresentativa under 15 regionale. Il campionato ci assegna un quarto posto a ruota solo di società professioniste con cui abbiamo disputato sempre incontri a testa alta senza nessuna riverenza ottenendo grandi prestazioni”.

Così il direttore generale Cozza: “Nel proseguo prestigioso che ci aspetta ringrazio di cuore Carlo per aver dimostrato in punta di piedi i suo grande valore e carisma come allenatore ma soprattutto come uomo”.

