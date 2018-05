Basket serie D al via 2° turno di playoff e playout.

Basket Serie D già domani gara 2 per Sidergorla, Albavilla e Lomazzo, mercoledì per Appiano

SI è aperto il 2° turno dei playoff e dei playout del campionato di basket Serie D. Ben quattro le nostre squadre impegnate ma a ridere è stata solo la Novacaritas Appiano Gentile che ha vinto gara 1 di playoff contro Vercurago. Sconfitta esterna invece per Lomazzo travolta dal Virtus Olona. Bilancio più negativo per i nostri colori nei playout con le sconfitte sia di Albavilla in casa che del Sidergorla Playground in trasferta. Già domani, martedì 8, entrambe scenderanno in campo per gara2: a Cermenate Sidergorla -Bancole (ore 21.30, eventuale bella fuori venerdì 11 ore 21.30) e Siziano-Ceres Albavilla (ore 21.15, eventuale bella sempre fuori giovedì 10 ore 21.30). Sempre domani in campo per il return match di playoff l’Abc Lomazzo che ospiterà il Virtus Olona (ore 21.15, eventuale bella fuori venerdì 11 ore 21.15) per allungare la serie. Mercoledì 9 invece toccherà alla Novacaritas ospite del Vercurago ore 211 (eventuale bella ad Appiano venerdì 11 ore 21.30) per provare a chiuder la serie e passare al turno successivo.

Playoff 2° turno gara1

Novacaritas Appiano-Medinmove Basket Vercurago 68-59 Parziali 15-24, 25-30, 44-51 (serie 1 – 0)

Appiano: Chittaro 8, Gorni 8, Rossi 8, Ferloni 8, Bottinelli 25, Felizietti 11, Bettini, Rovelli, Rimoldi, Pagani, Belloni. All. Delfinetti

Vercurago: Mazzieri An. 13, Mazzieri Al. 4, Ferrario 9, Garota 3, Bianchini 12, Cesana 12, Redaelli 2, Castoldi 4, Rebughini, Piazzoni. All. Cocco.

Virtus Olona – ABC Pall. Lomazzo 85 – 50

Parziali 20-14, 48-24, 62-35 (serie 1 – 0)

Virtus Olona: Castelli, Tacchini 6, Bigoni 9, Perico, Ferioli 16, Coppo 5, Mapelli 14, Diakhate 6, Palladini 11, Marotto 10, Bertani 5, Agostinelli 3. All. Coppo.

ABC Pall. Lomazzo : Incorvaia, Comerio 2, Bianchi 6, Galli 8, Beretta 8, Galletti 6, Spedicato ne, Erba 12, Trebbi 2, Tomasini 1, Colombo 1, Canciani 4. All. Zandalini.

Playout 2° turno gara1

Ceres Albavilla – Siziano 73 – 86

Parziali 22-24, 38-42, 55-64 (serie 0 – 1)

Ceres Albavilla: Castelletti 4, Ciceri 22, Urso ne, Fumagalli, Lacarbonara 22, Bellicchi 2, Ferraioli 6, Amatulli 14, Redolmi ne, Lorini ne, Rizzi M. 3. All. Curioni.

Here you can Siziano : Jimenez 16, Vai 8, Borges da Silva 5, De Giorgio 20, De Leon 2, Albiero 18, Lentini, Ferrari 17, Antonini. All. Fiume.

Basket Bancole -Sidergorla Playground Team 80 – 72 Parziali 24-16, 47-34, 61-51 (serie 1 – 0)

Basket Bancole: Ligabò, Ferriani 20, Panzarini 4, Modenini 14, Rizzi 14, Araldi 9, Iaquinta 19, Piona, Turina, Luppi, Benincasa, Mezzadri. All. Rota

Playground Team: Colombo 5, Broggi 9, Bloise 4, Porri, Spinelli, Proserpio, Marinelli 7, Arnaboldi 18, Todeschini 19, Erba 10. All. Marcantonio

