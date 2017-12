Ben 500 nuotatori hanno partecipato a Sondrio all’11° Meeting Snef organizzato dalla società Snef in collaborazione con la Progetto Nuoto, società di gestione dell’impianto.

La gara

La gara si è svolta sabato 16 dicembre ed era valevole come tradizionale gara valtellinese del circuito Supermaster nazionale della Fin. La manifestazione ha raccolto apprezzamenti da tutti gli atleti e squadre partecipanti che hanno lodato l’organizzazione e la struttura natatoria cittadina, una delle poche che ha a disposizione, durante lo svolgimento delle gare, una seconda vasca da 25 metri per il riscaldamento.

Presente l’assessore allo Sport

Presente all’apertura della giornata e alle premiazioni finali l’assessore allo Sport Omobono Meneghini che ha ringraziato tutti i partecipanti per la presenza a Sondrio sperando che l’opportunità della gara di nuoto abbia permesso anche di far conoscere la città e le numerose iniziative organizzate per le feste natalizie.

I risultati

Non sono mancati i risultati importanti. Splendida la prestazione di Carlo Arturo Travaini, M55 dell’Acqua Village 1, che nei 200 rana ha nuotato in 2’29″33 ipotecando il primato europeo ed italiano, praticamente migliorati di 10 secondi. Tuttavia non è stato possibile omologare il risultato perché dovrà ripeterlo a partire dal 1° gennaio 2018 a causa del cambio di categoria. I premi per il miglior punteggio tecnico sono stati ottenuti da Monica Rubini (M50, Canottieri Lecco) nei 50 dorso con 958,36 punti e appunto da Carlo Arturo Travaini.

La Snef Erba si è piazzata 8^ su 46 società iscritte. Molti nuotatori non hanno sfigurato ottenendo ottime prestazioni e record personali. Per loro sono arrivate ben 17 medaglie complessive: 3 ori, 10 argenti e 4 bronzi.

Il Meeting di scuole nuoto federali

Il giorno successivo, domenica 17 dicembre, nell’impianto di Sondrio c’è stato il debutto per il settore Propaganda Scuole Nuoto Federali. Presenti 4 società: Snef Erba, Snef Unione della Valmalenco, Rari Nantes Sondrio e Pratogrande Nuoto. Per molti partecipanti si è trattato della prima gara della propria vita. Ma l’emozione iniziale è stata superata con il grande entusiasmo sia dei bambini che dei genitori presenti che hanno incitato i propri figli per l’intera manifestazione.