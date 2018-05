Albese Volley i risultati delle giovanili.

Albese Volley stop per U18, U16 e u14

E’ andato agli archivi un altro fine settimana intenso di partite per il vivaio dell’Albese Volley. Le uniche a sorridere però sono state le baby Under13 che hanno centrato una bella doppietta vincente. Sconfitte invece per Under18, Under16 e Under14.

Under 18: tie break fatale

Nell’ultima partita stagionale tie break fatale per le u18 Orange che dopo un’autentica maratona si sono arrese sul campo dell’Olimpia per 3-2. Vinto il primo set per 25-20 , le Orange bissano nel secondo vinto ai vantaggi per 28-30. Poi però si disuniscono per subire la doppia rimonta delle locali che impattano e vanno a vincere il tie break sul 15-10.

Il tabellino di Olimpia Hazzard – Cs Alba 3-2

parziali 22-25, 28-30 , 25-15, 25-11, 15-10

Under 16: ko casalingo in volata

Si ferma al tie break la rimonta delle orange u16 che prima soffrono poi reagiscono e infine si devono arrendere al Figino. Dopo aver perso i primi due set entrambi per 20-25 le locali hanno reagito impattando la gara ma poi sono crollate al tuie break perso 9-15. Prossima gara già domani sera giovedì 10 in casa contro l’Intercomunale.

Il tabellino di Cs Alba- Volley Figino 2-3

parziali 20-25, 20-25, 25-20, 28-26, 9-15

Under 14: secco stop con il LarioIntelvi

Brutto stop sul campo della Lariointervi perle baby U14 arancioni. Nonostante una buon primo set equilibrato fino al 17-16 l’Alba non è mai riuscita a prendere in mano il match chiudendo sotto per 3-0. Prossima gara in programma sabato 12 maggio in casa del Merone.

Il tabellino di Lariointelvi – Cs Alba 3-0

Parziali 25-19, 25-20, 25-19

Under 13: doppio colpo vincente

Bella doppietta vincente quella messa a segno dalle cucciole U13 che prima hanno battuto l’Union Volley in trasferta e poi hanno concesso il bis in casa con Erba entrambe superate per 3-0. Prossima gara in casa del Perticato, primo in classifica a punteggio pieno.

Il tabellino di Union Volley – Cs Alba 0-3

Parziali 14-25, 13-25,17-25

Il tabellino di Cs Alba – Cdg Erba 3-0

Parziali 25-9,25-13, 25-9

