UNDER 16 ko a Turate

Niente da fare per le u16 dell’Alba che hanno chiuso la prima fase stagionale perdendo malamente a Turate per 3-0. Locali più in palla mentre le arancioni hanno sofferto in ricezione e a muro sopratutto nel primo set. Nel secondo e nel terzo le orange hanno retto per metà gara per poi alzare bandiera bianca. Ora girone terminato, seguirà una nuova fase a iscrizione libera

PALL.TURATE-CS ALBA 3-0

parziali 25-11 25-18 25-19

UNDER 14 netto successo casalingo

Ottima prova corale delle baby arancioni U14 che in casa partono bene contro la Nuova Team e conquistano il primo set per poi bissare con scioltezza nella seconda gara. Più sofferto il terzo set ma le locali vincono in progressione e chiudono i conti. Dopo la sosta per le feste pasquali le u14 torneranno in campo domenica 8 aprile in casa del Senna, nella prima partita del girone di ritorno

Cs alba – Nuova Team 3-0

parziali 25-12, 25-6, 25-17

UNDER 13 colpo grosso a Fino

Uovo di Pasqua dolce per le baby u13 del CS Alba che sbancano il campo di Fino Mornasco per 1-3. Primo set equilibrato con le ospiti che vincono in volata. Le locali però non mollano e impattano nella seconda partita. Le baby Alba si scuotono già nella terza partita che vincono 11-25 per poi dominare e chiudere i conti nel quarto set. Dopo la pausa pasquale le u13 del CS Alba torneranno in campo domenica 8 aprile in casa contro Briacom

Junior fino – Cs alba 1-3

parziali 19-25, 25-18, 11-25, 5-25

