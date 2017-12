Albese Volley ancora a segno.

Albese Volley la Tecnoteam sale a quota 19 e ora sfida le big

Nono turno d’andata dolce dolce per la Tecnoteam Albese Volley ancora segno nel campionato nazionale di B1 femminile. Le ragazze di coach Sara Mazza hanno mantenuto fede al pronostico della vigilia e sabato scorso nella palestra amica Pedetti di Albese hanno regolato agevolmente per 3-0 in un’ora di gioco la giovane squadra dell’Alfieri Cagliari, fanalino di coda del girone. Una vittoria facile che dopo qualche intoppo nel primo set è corsa via in scioltezza contro le volenterose sarde di coach Loi, Sugli scudi tra le locali Alice Teli, top-scorer con 15 punti. Nel complesso una buona prova corale per la Tecnoteam che conquista altri tre punti in classifica e sale a quota 19, nelle zone nobili del torneo di B1. La Tecnoteam tornerà in campo nel fine settimana per il big match del 10° turno ospite della Lilliput Settimo Torinese seconda forza del torneo che la precede di una sola lunghezza a quota 20.

Il tabellino di Tecnoteam Albese Volley-Alfieri Cagliari 3-0

Parziali set 25-15; 25-5; 25-17

TECNOTEAM ALBESEVOLLEY: Di Luccio 1, Laffranchi 8, Piazza 8, Santamaria 10, Coulibaly 8, Teli 15, Rota Libero, Citterio 7, Sironi ne, Bridi ne, Sollazzo ne, De Pippo ne. Coach Mazza, vice Biffi

ALFIERI CAGLIARI: Gargiulo 8, Parodi 1, Collu 2, Martis 8, Fara, Porcu, Dessi Libero, Sequi ne, Alberti, Piro ne, Palombia ne. Coach Loi, vice Ventura.

La classifica serie B1 femminile

Eurospin Sara Pinerolo 22; Florens Vigevano, Capo d’Orso Palau, Lilliput Settimo Torinese 20; Tecnoteam Albesevolley, Abo Offanengo 19; Don Colleoni Trescore 18; Pneumax Lurano 15; Volley 2001 Garlasco, Arredo Frigo Acqui Terme 10; Volley Parella Torino 8; Brembo Volley Team 5; Cosmel Gorla 3; Alfieri Cagliari 0.

Il programma del 10°turno andata serie B1

Sabato 16 dicembre: Lilliput Settimo Torinese-Tecnoteam Albese Volley, Alfieri Cagliari-Capo d’Orso Palau, Volley 2001 Garlasco-Cosmel Gorla, Abo Offanengo- Pneumax Lurano, Brembo Team-Volley Parella Torino, Don Colleoni Trescore-Florens Vigevano, Arredo Frigo Acqui Terme-Eurospin Pinerolo.