Albese Volley la Tecnoteam torna in campo dopo le feste, U16 in trionfo

Vacanze finite per la Tecnoteam Albese Volley che oggi ritorna in campo per riprendere il cammino nel campionato di serie B1 femminile ospitando tra le mura amiche di Albese l’Offanengo (ore 21). La ripresa vera e propria è avvenuta in settimana dopo i tre giorni di sosta – a cavallo tra vecchio e nuovo anno – concessi da coach Sara Mazza. Giovedì inoltre la Tecnoteam ha svolto un allenamento congiunto a Pisogne contro la formazione bresciana di pari grado. Ottima occasione per ritrovare il clima partita in vista della ripresa ufficiale del campionato. Infatti è stata disputata una bella amichevole contro la formazione del Pisogne Iseo Serrature che si è imposta per 3-1 al termine di quattro set molto equilibrati e risolti sempre in volata, Coach Sara Mazza ha potuto ruotare tutte le giocatrici a disposizione in vista della gara impegnativa di domani sera al PalaPedretti di Albese (ore 21) contro Offanengo, una delle rivelazioni di questo torneo di B1.

Il tabellino dell’amichevole Pisogne Iseo Serrature – Tecnoteam Albesevolley 3-1

Parziali 25-23; 26-24; 16-25; 25-22

Albese giovanili: Under16 a segno

La squadra Under16 del CS Alba ha partecipato e vinto il torneo d’inizio anno organizzato dalla società CDG di Erba con CUS Pavia , Pall. Arosio e CDG Erba. Percorso netto per le baby orange che hanno battuto all’esordio Pavia 2-0, poi con lo stesso punteggio anche Arosio e Cdg Erba conquistando il trofeo meritatamente e tra gli applausi del folto pubblico presente sulle tribune.