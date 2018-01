Albese Volley che vittoria pesante.

Albese Volley successo che vale doppio alla vigilia dell’ultimo turno d’andata

Vittoria pesante che vale doppio quella conquistata dalla Tecnoteam Albese Volley sabato scorso contro la Cosmel Gorla. Il team di coach Sara Mazza pur in formazione rimaneggiata è riuscita a vincere una gara complicata e portare a casa come ha detto la stessa allenatrice: “Punti d’oro quelli conquistati dalle nostre ragazze dopo una settimana molto complicata”. La gara si è rivelata intensa ed equilibrata fin dall’avvio con il Gorla che mette subito in chiaro di volere provare a fare il colpo. Coach Mazza è partita con Di Luccio al palleggio, Rettani (al debutto) e Santamaria centrali, Citterio e Teli bande, Laffranchi opposto e Sollazzo libero. Dopo il primo set vinto da Albese la partita ha cambiato padrone nella fase centrale con le ospiti capaci di ribaltare il tabellone aggiudicandosi il secondo e il terzo set. Quando la gara si è fatta in salita la Tecnoteam ha ritrovato se stessa e buttato in campo il cuore enorme. Sotto la regia di Bridi Albese pareggia i conti vincendola quarta partita e mandando il verdetto finale al tie-break. Nell’ultima contesa la Tecnoteam la spunta trascinata da Citterio e Santamaria: per un successo sofferto, sudato ma per questo ancora più bello. L’Albese tornerà in campo sabato 20 per chiudere l’andata a Pinerolo sul campo della capolista Eurospin Ford (ore 21).

Il tabellino di TECNOTEAM ALBESEVOLLEY- COSMEL GORLA VOLLEY 3-2

Parziali 25-20; 21-25; 17-25; 25-17; 15-10)

TECNOTEAM ALBESEVOLLEY: Di Luccio 1, Rettani 11, Santamaria 14, Laffranchi 8, Citterio 14, Teli 12, Sollazzo libero, Bridi 5, Rota, Piazza 1, Coulibaly ne, Sironi ne. All. Mazza

COSMEL GORLA VOLLEY: Roncato 4, Miolo 8, Bettini 13, Kovacova 11, Gioli 13, Cortellazzo 14, Bossi Libero, Musazzi, Brogliato Libero 2, Baldone, Belinetto ne, Colonna ne. All Maranesi.

Arbitri: Marigliano-Sicco di Torino.

Classifica B1

EUROSPIN FORD SARA TO 31; ABO OFFANENGO CR 28; LILLIPUT PALLAVOLO TO, CAPO D’ORSO PALAU OT 26; ALL.DON COLLEONI BG 24; FLORENS RE MARCELLO PV 23; TECNOTEAM ALBESE VOLLEY 21; VOLLEY 2001 GARLASCO PV 18; PNEUMAX LURANO BG 16; NEUMAX LURANO BG 14; VOLLEY PARELLA TORINO 11; BREMBO VOLLEY TEAM BG, COSMEL GORLA VOLLEY 7; ALL.ALFIERI CAGLIARI 0.

Prossimo turno 13° andata

Sabato 20 gennaio ore 21 Eurospin Ford Pinerolo-Tecnoteam Albese, Cosmel Gorla- Don Colleoni Trescore,Brembo Volley-Arredo Frigo Makhymo, Penumax Lurano-Alfieri Cagliari, Capo d’Orso-Offanengo, Volley Parella Torino-Garlasco, Florens Vigevano – Lilliput Torino.