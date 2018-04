Albese Volley il punto al 20° turno di B1 donne.

Albese Volley il team di coach Mazza battuto 3-2 con il Don Colleoni

Ancora il tie break ha deciso l’ultima fida dell’Albese Volley nel campionato di serie B1 femminile. La Tecnoteam infatti sabato sera è stata battuta per 3-2 sul campo del Don Colleoni Trescore dopo l’ennesima maratona di emozioni di oltre 2 ore. Davanti a un pubblico caldissimo l’Albese ha tenuto testa alla squadra bergamasca dopo una sfida molto equilibrata ed appassionante. Al PalaTerme di Trescore Balneario Albese è partita con un sestetto composto da Bridi al palleggio, Citterio e Coulibaly bande, Laffranchi opposto, Piazza e Santamaria centrali. Le lariane sono partite bene comandando il primo set ma facendosi sorpassare proprio nel finale. Nella seconda partita però Albese ha saputo pareggiare subito i conti sul 23-25. Ancora equilibrio e battaglia a viso aperto nel terzo set vinto dalle ospiti ai vantaggi. Sull’1-2 però le locali cambiano marcia e impattano vincendo il quarto set e rimandando tutto ancora una volta al tie break. Con la Tecnoteam che parte forte comanda ma poi si spegne per alzare bandiera bianca sul 15-13. Albese è uscita a testa alta contro una delle formazioni migliori del torneo di B1. E ora tornerà in campo in casa al PalaPedretti alle ore 21 contro il Garlasco in uno scontro diretto chiave per i playoff.-

Il tabellino di Don Colleoni Trescore-Tecnoteam Albese 3-2

Parziali 26-24; 25-23; 26-24; 25-17; 15-13

DON COLLEONI TRESCORE: Perata 4, Colombo 21, Gallizioli 15, Canevali 3, Pinto 13, Baldassarre 19, Giacomel Libero, Comotti, Montanari 4, Rota, Fiore ne, Vigani ne. Coach Dall’Angelo.

TECNOTEAM ALBESEVOLLEY: Bridi 8, Coulibaly 22, Citterio 12, Laffranchi 6, Piazza 7, Santamaria 13, Rota Libero, Teli 6, Rettani, Di Luccio ne, Sironi ne, Sollazzo Libero 2. Coach Mazza.

Arbitri: Salaris e Cacco

La classifica di B1

Eurospin Ford Sara Pinerolo 54; Lilliput Settimo Torinese 48; Abo Offanengo 44; Florens Vigevano e Don Colleoni Trescore 40; Pneumax Lurano, Arredo Frigo Acqui Terme 32; Capo d’Orso Palau 31; Tecnoteam Albesevolley 30; Volley 2001 Garlasco 28; Volley Parella Torino 18; Volley Brembo Team 12; Cosmel Gorla 11; Alfieri Cagliari 0.

