Albese Volley il punto in serie B1 femminile.

Albese Volley la Tecnoteam supera Garlasco per 3-2 ma rischia

Nell’uovo di Pasqua l’Albese Volley trova una vittoria importante ma ancora al tie break. Già perché sabato scorso è stata più dura del previsto o meglio più difficile di come sembrava dopo la prima parte di gara, battere il Garlasco bravo a non mollare mai. Dopo aver vinto i primi due set sembrava infatti che la squadra di coach Sara Mazza potesse chiudere agevolmente la gara ed invece il team ospite è stato capace di inceppare il meccanismo gialloblù e ad impattare vincendo terzo e quarto set. Verdetto così rimandato ancora una volta al tie break dove la Tecnoteam l’ha spuntata per 15-10. Ora il campionato di serie B1 di volley femminile si ferma per la sosta di Pasqua per riprendere sabato 7 aprile con Albese in trasferta a Cagliari.

Il tabellino Tecnoteam Albese Volley-Volley 2001 Garlasco 3-2

Parziali 25-19; 25-18; 20-25; 21-25; 15-10

TECNOTEAM ALBESEVOLLEY: Bridi 5, Santamaria 12, Piazza 9, Citterio 12, Coulibaly 27, Laffranchi 8, Sollazzo Libero, Di Luccio, Teli 5, Rettani 3, Sironi ne, Rota Libero 2, Coach Mazza.

VOLLEY 2001 GARLASCO: Bazzarone 3, Cozzi 11, Mazzocchi 7, Ditommaso 17, Cagnoni 12, Caroli 9, Ferrari Libero, Angeleri, Ghia ne, Agostinelli ne, Franchi ne, Nicchi ne, Arapi ne, Milanesi Libero 2. Coach Mussa.

Arbitri: Fini di Novate Milanese e Savino di Milano

Risultati del weekend

Il Tecnoteam Albesevolley-Volley 2001 Garlasco 3-2, Lilliput Settimo – Alfieri Cagliari 3-0, Eurospin Pinerolo – Don Colleoni Trescore 3-0, Cosmel Gorla – Abo Offanengo1-3, Capo d’Orso Palau – Brembo Volley 3-0, Florens Vigevano – Volley Parella Torino 3-0, Pneumax Lurano – Arredo Frigo Acqui Terme 1-3.

CLASSIFICA

Eurospin Sara Pinerolo 57 punti; Lilliput Settimo Torinese 51; Abo Offanengo 47; Florens Re Marcello Vigevano 43; Don Colleoni Trescore Balneario 40; Arredo Frigo Acqui Terme 35; Capo d’Orso Palau 34; Tecnoteam Albesevolley, Pneumax Lurano 32; Volley 2001 Garlasco 29; Volley Parella Torino 18; Brembo Volley Team 12; Cosmel Gorla 11; Alfieri Cagliari 0.

