Per l’Albese Volley oggi la ripresa.

Albese Volley: si torna a sudare dopo l’amichevole prenatalizia

Dopo tre gironi di festa e relax la Tecnoteam Albese Volley oggi è tornata in palestra a lavorare in vista della ripresa del campionato di B1 femminile. La preparazione, in palestra ad Albese, è iniziata già in mattinata con una seduta di pesi. Nel pomeriggio l’allenamento sul campo dalle 15 dotto la direzione di coach Sara Mazza.

Sabato 23 la Tecnoteam Albese Volley aveva disputato un allenamento congiunto presso la Palestra Pedretti contro la formazione bresciana di Pisogne di serie B1. Un’amichevole vinta dalle ragazze dell’Albese per 3-1 con i seguenti parziali 25-18, 25-21, 22-25 e poi 25-19. Coach Sara Mazza ha potuto ruotare tutte le ragazze del roster con l’obiettivo di mantenere il clima partita.

Da segnalare che le giocatrici della prima squadra di B1 sono state anche protagoniste di una bella iniziativa sotto l’albero allenandosi sotto rete con le giovani atlete del minivolley. Una giornata da ricordare per le piccole del minivolley che hanno fatto un allenamento vero al fianco delle ragazze della B1 alla palestra Pedretti: prima riscaldamento, stretching ed alcuni esercizi poi divise in quattro squadre si sono giocate le partitelle su due campi.

Seconda divisione ultima fatica ok

Ultima fatica del 2017 vincente per la Seconda Divisione del CS Alba Volley che ha battuto alla palestra Pedretti il Comovolley Sagnino incamerando altri tre punti che fanno morale e classifica. Le ragazze di coach Duilio Ronchi dopo un avvio negativo hanno saputo reagire e vincere il primo set per 26-24 in rimonta. Nella seconda partita parità fino al 12-12 poi allungo imperioso delle locali fino al 25-17. Terzo set più agevole con Alba che ha chiuso i conti sul 25-15.

Prossima gara della Seconda Divisione è in programma il 10 gennaio a Carimate.

Tabellino Cs Alba – Como volley Sagnino 3-0

Parziali 26-24 25-17 25-15

Under16 ultima amichevole per salutare il 2017

Ultima fatica agonistica del 2017 anche per la squadra Under16 che ha disputato un’utile amichevole contro il Brenna Briacom. Un utile test di preparazione in vista del prossimo girone per il campione provinciale di categoria che si è chiuso in parità con il risultato di 2-2.