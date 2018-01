Albese Volley si è chiusa l’andata di B1.

Albese Volley la Tecnoteam a Pinerolo si è arresa solo al tie break

Giro di boa a testa alta per la Tecnoteam Albese Volley che sabato sera ha chiuso il girone d’andata del campionato di serie B1 in casa della prima della classe. A Pinerolo il pronostico era tutto a favore della capolista Eurospin che però ha dovuto sudare e non poco per domare un’ottima Tecnoteam che si arresa solo al tie break dopo 5 set combattutissimi. Dopo aver perso di poco entrambi i primi due set, la squadra di coach Sara Mazza non ha mollato ma anzi ha saputo impattare il match vincendo la terza e la quarta partita e portato la capolista al tie break. Dopo oltre due ore di gara l’Albese Volley ha alzato bandiera bianca perdendo al tie break per 15-8 ma uscendo dal campo tra gli applausi, i complimenti degli avversari e anche un punto che fa morale e classifica. Albese chiude così il girone di andata di B1 di volley femminile virando al 7° posto a quota 22 punti e tornerà in campo sabato 3 febbraio quando renderà visita alla Pneumax Lurano già battuta all’andata per 3-1.

Il tabellino di Europsin Pinerolo-Tecnoteam Albese Volley 3-2

Parziali 25-18, 25-21; 24-26; 20-25; 15-8)

Eurospin Pinerolo: Vingaretti 2, Caserta 11, Natalia 18, Zanotto 16, Cheli 19, Buffo 5, Torrese Liberi, Tosini 4, Grassi 1, De Stefanis 1, Casalis ne, Allasia ne, Bertoli ne, Ottino ne, Rizzuti ne, Gouchon Libero 2. Coach Moglio,

Tecnoteam Albesevolley: Bridi 4, Piazza 10, Santamaria 5, Teli 4, Coulibaly 16, Citterio 21, Sollazzo LIbero, Rettani 6, Di Luccio, Rota, Laffranchi 3, Sironi ne. Coach Mazza.

Risultati del 13° turno andata

Eurospin Pinerolo-Tecnoteam Albese Volley 3-2, Gorla Volley-Don Colleoni Trescore 0-3, Brembo Volley-Arredo-Frigo 2-3, Pneumax Lurano-Alfieri Cagliari 3-0, Capo d’Orso Palau-Offanengo 0-3, Volley Parella Torino-Volley Garlasco 3-2, Florens Re Marcello-Lilliput 2-3.

Classifica al giro di boa

Eurospin Pinerolo 33; Offanengo 31; Lilliput 28; Don Colleoni Trescore 27; Capo d’Orso Palau 26; Florens 24; Tecnoteam Albese Volley 22; Garlasco, Pneumax Lurano 19; Arredo Frigo 16; Volley Parella Torino 13; Brembo Volley 8; Gola 7; Alfieri Cagliari 0.

Prossimo turno 14° serie B1

Sabato 3 febbraio ore 21: Pneumax Lurano-Tecnoteam, Gorla-Eurospin Pinerolo, Arredo Frigo-Colleoni Trescore, Brembo-Garlasco, Parella Torino-Offanengo , Florens-Alfieri Cagliari, Capo d’Orso Palau-Lilliput.