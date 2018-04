Albese volley i risultati delle giovanili.

Albese Volley U18 e U14 al tappeto

Fase cruciale per il settore giovanile dell’Albese Volley che tra il weekend e il ponte del 25 aprile ha portato in campo tutte le sue squadre. A segno le Under16 e le baby u13 così come la Seconda Divisione, al tappeto invece U14 e U18.

Under 18 : secco ko esterno

A Cagno niente da fare per le U18 orange che lottano nel primo set ma devono cedere per 25-20 così come nel secondo e terzo set costrette sempre ad inseguire le padroni di casa. Punteggio finale severo per un’Alba combattiva, ma contro un’ Intercomunale implacabile. Prossima gara per le U18 giovedì 3 maggio sul campo di Villa Guardia.

Il tabellino Pol. Intercomunale-Cs Alba 3-0

parziali 25-20, 25-17, 25-18

Under 16: colpo grosso a Mariano

Bel colpo esterno delle U16 orange che sono passate a Mariano dopo una gara avvincente. Primo set combattuto con le locali avanti fino al 10-7 poi le orange sorpassano e resistono alla rimonta chiudendo sul 23-25. Replica delle padroni di casa nel secondo set che impattano sul 25-14. Combattutissimi anche il terzo ma soprattutto il quarto set che le ospiti hanno il merito di vincere in volata davanti ad un pubblico caloroso.Prossima gara per le U16 del Cs Alba è in programma domenica 6 maggio in casa contro Figino.

Il tabellino di Union Volley Mariano – Cs Alba 1-3

parziali 23-25, 25-14, 16-25, 24-26

Under 14 niente da fare a Lipomo

Nulla da fare per le baby U14 arancioni che a Lipomo ci hanno provato ma sono state battute dalle locali. Le ospiti hanno lottato nei primi due set perdendo entrambi in volata per 25-21. Riscatto nel terzo set vinto con lo stesso risultato ma poi le padroni di casa hanno chiuso i conti nella quarta partita. Prossima gara per le U14 sabato 5 maggio in casa del Lariointelvi.

Tabellino di Pall.lipomo – Cs alba 3-1

Parziali 25-21, 25-21, 21-25, 25-18

Under 13 ampio successo casalingo

Bel successo casalingo per le cucciole U13 che hanno domato il Valbreggia con un secco 3-0 vincendo in progressione tutte le tre partite. Prossima gara per le U13 è in programma sabato 28 in casa del Volley Canzo.

Tabellino di Cs alba – Valbreggia Volley 3-0

Parziali 25-18, 25-10, 25-20

Seconda Divisione la vittoria arriva al tie break

Successo al tie break per le orange che in casa hanno domato il coriaceo Carimate dopo una bella maratona di alternanza di sete ed emozioni. Ora mancano solo due partite al termine del campionato: prossima gara per Alba sarà mercoledì 2 maggio in casa contro Doria Portichetto poi la settimana successiva grana finale in casa della capolista Longone.

Il tabellino di Cs Alba – Carimate 3-2

Parziali 25-21, 19-25, 25-13, 20-25, 15-7

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU