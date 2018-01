Albese Volley ko alla prima del 2018.

Albese Volley il team di coach Mazza parte forte ma poi si arrende 1-3

L’Albese Volley ha inaugurato il suo 2018 con una sconfitta casalinga nell’11° turno del campionato nazionale di serie B1 femminile. La Tecnoteam infatti sabato scorso si è dovuta arrendere tra le mura amiche all’Abo Volley Offanengo, terza forza del torneo, corsara in rimonta.

L’avvio aveva infatti aveva fatto ben sperare visto che la squadra di coach Sara Mazza con Di Luccio in palleggio, Santamaria e Piazza centrali, Coulibaly e Teli bande, Sironi opposto e Sollazzo libero si era imposta nel primo set per 25-20 al termine di un’emozionante testa a testa. Una battaglia che è continuata anche nel secondo set dove le padroni di casa si sono dovute arrendere ma solo ai vantaggi per 24-26.

Ospiti che sono andate a segno anche nella terza partita imponendosi per 21-25 per poi chiudere i conti al quarto set dopo aver prima rimontato e quindi domato le locali per 19-25. Alla fine applausi per tutte le protagoniste in campo brave a dare vita ad una bella partita. La Tecnoteam tornerà in campo sabato prossimo ancora in casa dove ospiterà ad Albese la Cosmel Gorla, penultima in classifica che nell’ultimo turno ha vinto agevolmente contro Cagliari. Per il team di coach Sara Mazza l’occasione per brindare al primo successo del 2018.

Il tabellino di TECNOTEAM ALBESEVOLLEY -ABO VOLLEY OFFANENGO 1-3

Parziali 25-20; 24-26; 21-25; 19-25.

TECNOTEAM ALBESEVOLLEY: Di Luccio, Coulibaly 15, Teli 6, Sironi 14, Santamaria 7, Piazza 8, Sollazzo Libero, Citterio 3, Bridi 3, Laffranchi, Rota libero 2. All. Mazza.

ABO VOLLEY OFFANENGO: Milani 3, Donarelli 4, Rettani 4, Hodzic 18, Porzio 21, Borghi 12, Dalla Rosa 8, Portalupi Libero, Fugazzola ne, Rancati ne, Ginelli ne, Marchesetti, Angelini ne, Riccardi ne. All. Nibbio.

Risultati dell’11° turno d’andata B1 femminile

Tecnoteam Albesevolley–Abo Offanengo 1-3

Eurospin Pinerolo – Lilliput Settimo Torinese 3-0

Cosmel Gorla – Alfieri Cagliari 3-0

Pneumax Lurano – Volley 2001 Garlasco 2-3

Volley Parella Torino – Arredo Frigo Acqui Terme 3-2

Capo d’Orso Palau – Don Colleoni Trescore 3-1

Florens Vigevano – Brembo Volley 3-1

La classifica di serie B1 femminile

Eurospin Pinerolo 28; Capo d’Orso Palau 26; Abo Offanengo 25; Florens Re Vigevano, Lilliput Settimo Torinese 23; Don Colleoni Trescore 21; Tecnoteam Albesevolley 19; Pneumax Lurano 16; Volley 2001 Garlasco 15; Arredo Frigo Acqui Terme, Parella Torino11; Brembo Volley Team 7; Cosmel Gorla 6; Alfieri Cagliari 0.

Programma del prossimo turno, 12° di serie B1

Sabato 13 gennaio: Tecnoteam Albese – Cosmel Gorla, Volley 2001 Garlasco – Florens Vigevano, Abo Offanengo – Brembo Volley, Alfieri Cagliari – Eurospin Pinerolo

Lilliput Settimo – Pneumax Lurano, Don Colleoni Trescore – Volley Parella Torino,

Arredo Frigo Acqui Terme – Capo d’Orso Palau.