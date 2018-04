Albese Volley il punto al 22° turno di B1 donne.

Albese Volley batte il Cagliari e resta in zona playoff

L’Albese Volley conferma il pronostico della vigilia e torna dalla trasferta in Sardegna con una vittoria agevole nel 22° turno del campionato femminile di B1. Sul campo del fanalino di coda Alfieri Cagliari infatti sabato scorso le ragazze di coach Sara Mazza si sono imposte con autorità per 0-3 dominando dal primo al terzo set e dando anche spazio a tutta la rosa a disposizione. La Tecnoteam tornerà in campo sabato 14 aprile tra le mura amiche di Albese dove ospiterà la seconda forza del girone la Lilliput Torino reduce dal ko con Offanengo ma che all’andata s’impose d’autorità per 3-0.

Il tabellino di Alfieri Cagliari- Tecnoteam Albese 0-3

Parziali 13-25, 9-25, 11-25

Alfieri Cagliari: Collu, Palomba 3, Gargiulo 5, Parodi 4, Fara 3, Orrù 3, Porcu 1, Dessi Libero, Martis, Piras, Pirro. All. Loi.

Tecnoteam Albesevolley: Bridi 2, Laffranchi 8, Coulibaly 3, Citterio 9, Piazza 11, Rettani 12, Sollazzo Libero, Teli 2, Di Luccio, Sironi ne, Santamaria ne, Rota Libero 2. All. Mazza.

Risultati del 22° turno girone A

Offanengo-Lilliput 3-2, Alfieri Cagliari-Albese 0-3, Garlasco-Eurospin 0-3, Trescore-Pneumax 3-1, Parella Torino-Capo d’Orso 2-3, Brembo Volley-Gorla 1-3, Arredo Frigo-Florens 3-2.

Classifica B1 girone A

Eurospin Torino 60; Lilliput Torino 52; Offanengo 49; Florens Marcello Pavia 44; Don Colleoni Trescore 43; Arredo Frigo Makhymo 37; Capo d’Orso Palau 36; Tecnoteam Albese 35; Pneumax Lurano 32; Volley 2001 Garlasco 29; Volley Parella Torino 19; Gorla Volley 14; Brembo Volley 12; Alfieri Cagliari 0.

Programma 23° turno girone A

Sabato 14 aprile ore 21 Albese-Lilliput, Capo d’Orso-Alfieri Cagliari, Gorla-Garlasco, Pneumax-Offanengo, Parella Torino-Brembo, Florens-Trescore, Eurospin-Arredo Frigo.

