Albese Volley il punto dopo il 23° turno.

Albese Volley sconfitta casalinga per il team brianzolo contro la seconda forza

Niente da fare per la Tecnoteam Albese Volley nel 23° turno del campionato di serie B 1 femminile. La squadra allenata da coach Sara Mazza sabato sera si è dovuta arrendere in casa alla seconda forza del torneo la Lilliput Settimo Milanese che si imposta con un secco 0-3. Troppo grande la Lilliput che è partita forte già nel primo set non facendo sconti alle locali che ci hanno provato ma hanno perso la prima partita per 12-25 poi anche la seconda per 14-25, rendendo però cara la pelle nell’ultimo set perso solo in volata per 23-25. Ora per la Tecnoteam un’altra sfida tosta quella in programma nel posticipo di domenica prossima ospite della terza forza del girone l’Abo Offanengo reduce dal ko a Lurano.

Il tabellino di Tecnoteam Albese-Lilliput Settimo Torinese 0-3

parziali 12-25; 14-25; 23-25

TECNOTEAM ALBESEVOLLEY: Bridi 3, Laffranchi, Coulibaly 11, Teli 7, Piazza 3, Santamaria 3, Rota Libero, Citterio 6, Rettani 2, Di Luccio, Sironi ne, Sollazzo Libero 2. All. Mazza.

LILLIPUT SETTIMO TORINESE: Nicolini 5, Joly 10, Spadoni 9, Cane 2, Konè 13, Bisio 7, Garzonio Libero, Zingaro 4, Ghirotto, Stefanelli ne, Crespan ne, Tessari ne. All. Venco.

Arbitri: Usai e Scotti

I risultati del 23° turno di B1

Pneumax Lurano-Abo Offanengo 3-1,Volley Parella Torino-Brembo 3-1, Cosmel Gorla-Garlasco 0-3, Capo d’Orso Palau-Alfieri Cagliari 3-0,, Vigevano-Don Colleoni Trescore 1-3, Eurospin-Acqui Terme 3-0. Tescnoteam Albese-Lilliput Settimo Torinese 0-3.

Classifica dopo il 23° turno di B1

Eurospin Sara Pinerolo 63; Lilliput Settimo Torinese 55; Abo Offanengo 49; Don Colleoni Trescore 46; Florens Re Marcello Vigevano 44; Capo d’Orso Palau 39; Arredo Frigo Acqui Terme 37;

Tecnoteam Albesevolley, Pneumax Lurano 35; Volley 2001 Garlasco 32; Volley Parella Torino 22; Cosmel Gorla 14; Brembo Volley 12;

Alfieri Cagliari 0,

Programma del 24° turno di B1

Sabato 21 aprile: Lilliput Settimo-Eurospin Pinerolo, Alfieri Cagliar-Cosmel Gorla, Volley 2001 Garlasco-Pneumax Lurano,

Arredo Frigo Acqui Terme-Volley Parella Torino, Don Colleoni Trescore-Capo d’Orso Palau, Brembo Volley Team-Florens Vigevano; domenica 22 ore 18 Abo Offanengo-Tecnoteam Albesevolley.

