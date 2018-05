Albese Volley il punto dopo il 25° turno di B1 donne.

Albese Volley brutto stop a Gorla per la Tecnoteam

Terzo stop consecutivo per l’Albese Volley che nel 25° turno del campionato di B1 femminile è inciampata anche sul campo della Cosmel Gorla per 3-1. E pensare che la Tecnoteam era partita bene vincendo il primo set per 18-25 poi però le ragazze di coach Sara Mazza si sono gradualmente spente lasciando campo aperto alle padroni di casa che si sono aggiudicate le altre tre partite e l’incontro. La Tecnoteam tornerà in campo per l’ultimo turno regolare sabato prossimo in casa dove ospiterà l’Eurospin Pinerolo che ha brindato in anticipo alla promozione in A2 proprio nell’ultimo week end. La sfida inizierà alle ore 21 con ingresso libero.

Il tabellino di COSMEL GORLA- TECNOTEAM ALBESE VOLLEY 3- 1

parziali 18-25; 25-22; 25-18, 25-22

COSMEL GORLA: Roncato 2, Elli 8, Bettini 10,Kovacova 20, Cortellazzo 13, Mazzaro 9, Brogliato Libero 1, Musazzi 1, Bellinetto ne, Bonesini ne. Coach Maranesi, vice Caliaro

TECNOTEAM ALBESEVOLLEY: Bridi, Piazza 9, Santamaria 15, Coulibaly 19, Teli 11, Laffranchi 9, Rota Libero 1, Di Luccio 1, Citterio ne, Rettani ne, Sironi ne, Sollazzo Libero 2. Coach Mazza, vice Biffi

I risultati del 25° turno

Cosmel Gorla – Tecnoteam Albese 3-1

Florens Vigevano – Volley 2001 Garlasco 3-1

Brembo Volley Team – Abo Offanengo 1-3

Eurospin Pinerolo – Alfieri Cagliari 3-0

Capo d’Orso Palau – Arredo Frigo Acqui 3-0

Volley Parella Torino – Don Colleoni Trescore 0-3

Pneumax Lurano – Lilliput Settimo posticipata al 2 maggio

La Classifica B1

Eurospin Ford Sara Pinerolo 66; Lilliput Settimo Torinese 58; Abo Offanengo 55; Don Colleoni Trescore Balneario 51; Florens Vigevano 50; Capo d’Orso Palau 43; Arredo Frigo Acqui Terme 40; Pneumax Lurano 37; Tecnoteam Albesevolley 35; Volley 2001 Garlasco 33; Volley Parella Torino 22; Cosmel Gorla 20; Brembo Volley Team 12; Alfieri Cagliari 0.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU