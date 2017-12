Albese Volley ko all’ultima del 2017.

Albese Volley la Tecnoteam battuta 0-3 da Lilliput Settimo Torinese

Si chiude con una sconfitta il 2017 della Tecnoteam Albese Volley nel campionato d B1 femminile. Nel 10° turno d’andata infatti la squadra di coach Sara Mazza si è dovuta arrendere per 0-3 sul campo della Lilliput Settimo Torinese seconda forza del girone. Una Lilliput che non ha fatto regali né sconti ad un’Albese generosa. Troppo determinata la squadra piemontese a riscattare l’ultimo passo falso contro Offanengo in casa per una Tecnoteam che ci ha provato soprattutto nel primo sete ma piano piano si è dovuta arrendere sotto i colpi delle forti padroni di casa. Per le gialloblù di coach Mazza si tratta del terzo ko stagionale che non offusca quanto di buono fatto fino ad ora in campionato dove si conferma al settimo posto a quota 19 punti per un bilancio più che positivo. Dopo la sosta per le feste natalizie la Tecnoteam tornerà in campo per l’11° turno di andata sabato 6 gennaio quando nella palestra amica di Albese ospiterà l’ABO Offaleng, al quarto posto in graduatoria. Sarà questa la prima di due partite consecutive tra le mura domestiche visto che poi le gialloblù riceveranno le varesine del Gorla prima di chiudere il girone d’andata con una nuova trasferta in Piemonte a Pinerolo.

Il tabellino di Lilliput Settimo Torinese-Tecnoteam Albese Volley 3-0

Parziali 25-20; 25-12; 25-22

LILLIPUT SETTIMO TORINESE: Nicolini 5, Joly 10, Zingaro 4, Kone 8, Spadoni 10, Bisio 13, Garzonio Libero, Cane, Balocco, Crespani ne, Stefanelli ne, Ghitotto ne,Anello ne, Tessari ne. Coach Venco, vice Medici.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY: Bridi 2, Sironi 4, Santamaria 6, Piazza 4, Coulibaly 6, Teli 7, Rota Libero, Citterio 8, Di Luccio, Laffranchi, Sollazzo ne. Coach Mazza, vice Biffi.

Classifica serie B1

Eurospin Ford Sara Torino 25; Lilliput Settimo Torinese, Capo D’Orso Palau 23; ABO Offanengo 22, Don Colleoni Trescore 21; Florens Pavia 20; Tecnoteam Albese Volley 19; Pneumax Lurano 15; Volley 2001 Garlasco 13; Arredo Frigo-Makhymo Alessandria 10; Volley Parella Torino 9; Brembo Volley Team 7; Cosmel Gorla Volley 3; Alfieri Cagiiari 0.

Domenica 17 Festa di Natale in casa Albese Volley

Domeca scorsa si è svolta la grande Festa di Natale dell’Albese Volley che si è ritrovata in campo presso la palestra Pedretti con tutte le sue squadre, le atlete, dirigenti, gli allenatori e i tifosi per il tradizionale scambio di auguri conditi da gare e tanto divertimento. I saluti del presidente Crimella e del sindaco Gaffuri accompagnato dall’assessore allo sport Zanon, hanno aperto la serata a cui sono seguite le gare con protagoniste tutte le atlete dal minivolley alla B1. Insomma tanta goliardia e i tradizionali auguri per il Natale ed il nuovo anno alle porte per tutta la grande famiglia del Cs Alba Albese Volley.