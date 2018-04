Albese Volley i risultati del settore giovanile.

Albese Volley a segno Under16, Under13 e Under14

Fine settimana scoppiettante e ricco di soddisfazioni per il settore giovanile dell’Albese Volley che ha conquistato ben tre successi con le squadre Under16, Under14 e Under13.

Under13: colpo grosso a Erba

Colpaccio esterno per le cucciole del CS Alba che sono andate a sbancare il campo del CDG Erba con un secco 3-0. Un successo largo e meritato dalle baby orange che hanno dominato tutti e tre i set senza particolari affanni ruotando tutta la rosa a disposizione e chiudendo così nel migliore dei modi il girone d’andata. Prossima gara per le U13 domenica 25 in casa del Fino Mornasco nel primo match del girone di ritorno

Tabellino Cdg Erba-CS Alba 0-3

Parziali 7-25, 7-25, 8-25

Under 14: successo in rimonta contro Merone

Successo casalingo in rimonta per le Under14 arancioni che dopo aver perso il primo set ai vantaggi, si sono riscattate giocando con più precisione già nella seconda partita. Alba a segno anche nel terzo set e poi brava a limitare la rimonta ospite e chiudere i conti nella quarta partita. Le Under14 torneranno in campo domenica 25 quando ancora in casa ospiteranno le pari età del Nuova Team.

Il tabellino di Cs Alba-Volley Merone 3-1

parziali 24-26, 25-14, 25-12, 25-17

Under 16: vittoria in progressione con Longone

Vittoria meritata per le U16 del CS Alba che però ci mettono un set per carburare. Nella prima partita infatti giocano meglio le ospiti che vincono in volata per 23-25. Nella seconda partita le locali reagiscono e pur soffrendo in ricezione impattano imponendosi sul 25-22. Stesso copione e stesso epilogo anche nella terza partita mentre nel quarto e decisivo set le arancioni di casa dopo il 10-10 allungano e vanno a vincere. Le Under16 torneranno in campo sabato 24 ospiti del Turate, ultimo del girone.

Il tabellino Cs Alba-Volley Longone 3-1

parziali 23-25, 25-22, 25-22, 25-17

