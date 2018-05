Albese Volley si è chiusa la stagione di B1 femminile.

Albese Volley nell’ultima gara casalinga sconfitta indolore con la capolista Pinerolo

E’ calato il sipario sul campionato di volley femminile di B1 con l’Albese Volley che ha salutato sabato scorso i suoi tifosi perdendo contro la regina Eurospin ma a testa alta. Nulla da fare per la Tecnoteam contro la squadra già promossa in A2 ma il team di coach Sara Mazza, pur incassando il quarto stop consecutivo, è uscito dal campo con onore mettendo alle corse le avversarie in tutte e tre le partite. Perso il primo set ai vantaggi l’Albese ha infatti tenuto testa anche nelle altre due partite perdendo alla fine ma giocando a viso a aperto e una buona pallavolo. La Tecnoteam chiude al nono posto con in tasca la salvezza arrivata in anticipo e con un pizzico di amarezza per il calo nel finale di stagione. Ma l’obiettivo come detto è stato centrato con largo anticipo.

Il tabellino di Tecnoteam Albese-EurospinPinerolo 0-3

Parziali 24-26; 21-25; 22-25)

TECNOTEAM ALBESEVOLLEY: Bridi 5, Citterio 10, Teli 7, Laffranchi 12, Piazza 4, Santamaria 9, Rotra LIbero 1, Di Luccio ne, Sironi ne, Mauri ne, Sollazzo Libero 2. Coach Mazza, vice Biffi.

EUROSPIN SARA PINEROLO: Vingaretti 1, Caserta 6, Natalia 14, Zanotto 7, Cheli 10, Buffo 6, Torrese li bero 1, Casalis ne, Rizzuti ne, Grassi ne, Gouchon Libero 2. Coach Iacopino, vice Naddeo,

Arbitri Tiziani di Varese e Campanile di Sesto San Giovanni

Risultati del 26° turno di B1

Tecnoteam-Eurospin 0-3, Don Colleoni Trescore-Cosmel Gorla 3-1, Arredi Frigo Acoqui Terme-Brembo Volley 3-0, Alfieri Cagliari-Pneumax Lurano 0-3, Offanengo-Capo d’Orso Palau 0-3, Volley Garlasco-Volley Parella Torino 3-2, Lilliput Settimo Torinese-Florens Re Marcello 3-2.

La classifica finale di B1

Eurospin Pinerolo 69; Lilliput Settimo Torinese 63; Abo Offanengo 55; Don Colleoni Trescore Balneario 54; Florens Vigevano 51; Capo d’Orso Palau 46; Arredo Frigo Acqui Terme 43; Pneumax Lurano 40; Tecnoteam Albesevolley, Volley 2001 Garlasco 35; Volley Parella Torino 23; Cosmel Gorla 20; Brembo Volley Team 12; Alfieri Cagliari 0.

